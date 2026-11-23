جھوٹی اطلاع دینے والا گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)بوگس اطلاع کے ذریعے پولیس کی دوڑیں لگوا نے والا دھر لیا گیا۔ 50شمالی سے عاصم کی جانب سے واردات کی اطلاع دیئے جانے پر پولیس نفری بھجوائی گئی تاہم جانچ پڑتال کرنے پر اطلاع جھوٹی نکلی ۔
بوگس اطلاع کے ذریعے پولیس کی دوڑیں لگوا نے والا دھر لیا گیا۔ 50شمالی سے عاصم کی جانب سے واردات کی اطلاع دیئے جانے پر پولیس نفری بھجوائی گئی تاہم جانچ پڑتال کرنے پر اطلاع جھوٹی نکلی ۔
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