د نیا کی 33فیصد،یو ر پ میں 15فیصد خواتین ر و زا نہ ذہنی اور جسما نی تشدد کا شکا ر ہو تی ہیں:مہوش بلوچ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)معروف سماجی رہنما مہوش بلوچ نے کہا ہے کہ اقوا م متحدہ کی رپورٹ کے مطا بق د نیا کی 33فیصد اور یو ر پ میں 15فیصد خواتین ر و زا نہ ذہنی اور جسما نی تشدد کا شکا ر ہو تی ہے ۔
دنیا میں ا سوقت جنسی تشدد کی شرح بھی بڑھتی جا ر ہی ہے خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی د ن 25نو مبر کو منا یا جا تا ہے اقوا م متحدہ کے انسانی حقوق کے ا دا ر ے اس سلسلہ میں آواز بلند کر ر ہے ہیں خواتین پر تشدد صنفی بنیا د پر کسی بھی صور ت قابل قبو ل نہیں۔
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