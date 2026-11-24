سموگ کے انسا نی صحت پر سنگین اثرات مرتب ہو رہے :جو ادخر م و ڑائچ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صد ر ا نجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو ادخر م و ڑائچ نے کہا ہے کہ سموگ صحت عامہ کے بڑھتے ہو ئے خد شا ت تشویشنا ک ہے کیونکہ ا س کے انسا نی صحت پر سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔
آلودہ فضا میں سا نس لینے سے کھا نسی گلے کی خر ا ش آنکھوں میں جلن اور دمہ جیسی بیما ر یاں شدت اختیا ر کر تی ہیں فضا ئی آلودگی کا سامنا کر نے سے پھیپھڑوں اور دل کے ا مر اض کا بھی خطر ہ بڑھ ر ہا ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ سرکار ی ہسپتالوں میں سمو گ سے متاثر مریضوں کیلئے خصوصی کا ؤ نٹر قائم کیے جا ئیں۔
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