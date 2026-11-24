شادی ایکٹ کی خلاف ورزی پر 4باراتیوں پر مقدمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شادی ایکٹ کی خلاف ورزی پر 4باراتی قانون کی زد میں آ گئے پولیس کے مطابق اطلاع ملی کہ سنبلانوالی میں آصف کی بارات میں آتشبازی کی جا رہی ہے جس پر ریڈ کیا گیا تو ملز م بھاگ نکلے تاہم 4باراتیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
شادی ایکٹ کی خلاف ورزی پر 4باراتی قانون کی زد میں آ گئے پولیس کے مطابق اطلاع ملی کہ سنبلانوالی میں آصف کی بارات میں آتشبازی کی جا رہی ہے جس پر ریڈ کیا گیا تو ملز م بھاگ نکلے تاہم 4باراتیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
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