صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور :مختلف واقعات میں 4لڑکیوںسمیت 6نوجوان اغوا

  • جرم و سزا کی دنیا
قصور :مختلف واقعات میں 4لڑکیوںسمیت 6نوجوان اغوا

قصور(خبرنگار، نمائندہ دنیا)قصور اور نواح میں مختلف واقعات میں5 لڑکیوں سمیت7افراد کو اغوا کر لیا گیا۔

نند کا تکیہ سے نامعلوم ملزمان نے بیس سالہ زوہیب کو اغوا کر لیا، پولیس تھانہ تھہ شیخم مصروف کارروائی ہے ۔گنڈا سنگھ والا میں رات کو شکیلہ بی بی کے گھر زبردستی قاسم وغیرہ گھس آئے اوراسلحہ کے زور پر چودہ سالہ ثناء بی بی کو اغواء کر کے لے گئے ۔ گگہ سرائے سے دینا ناتھ کے رہائشی ملزمان آصف وغیرہ گلی میں کھڑی بیس سالہ ماہین کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے ۔پولیس تھانہ صدر پھولنگر نے مغوی کی ماں کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے مصروف تفتیش ہے ۔رکھ بلوچاں چونیاں سے پانچ اگست کو نامعلوم ملزمان تیرہ سالہ احمد مشتاق کو اغوا کر کے لے گئے ۔ بنگلہ کمبواں کے رہائشی محمدصادق ولد عزیز دین نے پولیس تھانہ صدر قصور میں مقدمہ درج کروایا کہ ریاست علی وغیرہ نے میری 22 سالہ بیٹی (آ) کو اغوا کرلیاہے ۔ شیرپور کے رہائشی محمداشرف ولد عاشق علی نے پولیس تھانہ صدر پھول نگر میں مقدمہ درج کروایا کہ نامعلوم ملزمان نے میری بیوی (گ) کو اغوا کرلیاہے ۔ پولیس مصروف کارروائی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پہلا ون ڈے: پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹوں سے ہرادیا

بلاوائیو ٹیسٹ:نیوزی لینڈ نے زمبابوے کو ہرا کر سیریز جیت لی

ناروے کپ جیتنے والے قومی ہیروز کا سندھ اسمبلی میں شاندار استقبال

پی ایس ایل دنیا کی دوسری سب سے دلچسپ فرنچائز لیگ قرار

بابر اعظم کو سعید انور اور کوہلی کا ریکارڈ توڑنے کیلئے ایک سنچری درکار

پلیئر آف دی میچ بن کراپنا ڈیبیو یادگار بنا دیا:حسن نواز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
78سال کا پاکستان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کب تک ایسا چلے گا؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
چکوال کا پروفیسر غنی جاوید
رؤف کلاسرا
رشید صافی
بھارت چین کی دہلیز پر
رشید صافی
عمران یعقوب خان
زود پشیمانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
فوجی بیڑے میں جدید چینی ہیلی کاپٹر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak