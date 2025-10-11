صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی این ایف:بھاری مقدار میں منشیات واسلحہ برآمد

  • جرم و سزا کی دنیا
سی این ایف:بھاری مقدار میں منشیات واسلحہ برآمد

لاہور(خبر نگار )پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کی جانب سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور اور ڈیرہ میں کامیاب کارروائیاں عمل میں لائی گئیں جن میں 3.6 کلوگرام چرس، 1.1 کلوگرام افیون، 45 پارٹی ڈرگز گولیاں، اسلحہ، 30 گولیاں برآمد کی گئیں جبکہ 10 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔

پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کی جانب سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور اور ڈیرہ میں کامیاب کارروائیاں عمل میں لائی گئیں جن میں 3.6 کلوگرام چرس، 1.1 کلوگرام افیون، 45 پارٹی ڈرگز گولیاں، اسلحہ، 30 گولیاں برآمد کی گئیں جبکہ 10 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak