صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

12 سالہ بچی سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا اوباش گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
12 سالہ بچی سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا اوباش گرفتار

لاہور (کرائم رپورٹر) گلبرگ پولیس نے 12 سالہ بچی سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا اوباش گرفتار کر لیا۔

ترجمان کے مطابق گلبرگ پولیس نے 12 سالہ بچی سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے ملزم کو ماڈل کالونی سے ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ،پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ بچی بازار سے گھر کی چیزیں لینے گئی تھی، ملزم قاسم حسین بچی کو ورغلا کر ماڈل کالونی میں واقع گھر لے گیا اور کمرے میں نازیبا حرکات کیں۔ اس دوران شور کرنے پر ملزم بچی کو چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا، جس کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے مزید تفتیش کے لیے جینڈر سیل کے حوالے کر دیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ملتان سلطانز کیلئے عبدالرزاق سمیت بڑے ناموں پر غور

پریذیڈنٹ ٹرافی،پی ٹی وی نے سٹیٹ بینک کو ہرادیا

دیکھ کر خوشی ہوتی ہے سپنرز میچز جتوا رہے ہیں:محمد نواز

پی ایس بی اور کھیلوں کی فیڈریشنز کے تعلقات تضاد کا شکار

سپر لیگ ،نئی ٹیموں کیلئے ایک خریدار آسٹریلیا سے سامنے آگیا

جیسن ہولڈر نے راشد خان کا ریکارڈ توڑ دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak