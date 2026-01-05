صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قانون کی خلاف ورزی پر چنیوٹ کی ایک شوگر ملز میں2 چیوٹس سیل

  • جرم و سزا کی دنیا
قانون کی خلاف ورزی پر چنیوٹ کی ایک شوگر ملز میں2 چیوٹس سیل

اسلام آباد (اے پی پی)ایف بی آر نے قانون کی خلاف ورزی پر لالیاں ضلع چنیوٹ میں واقع ایک شوگر ملز میں 2چیوٹس سیل کردئیے۔ ایف بی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق شوگر ملز میں تعینات ایف بی آر عملے نے مل کی دو چیوٹس کو سیل کر دیا۔

 جن پر مل انتظامیہ نے مطلوبہ ڈیجیٹل آئی کیمرے اور این وی آر سسٹم نصب نہیں کیے تھے ،ملز انتظامیہ نے مذکورہ سسٹم نصب نہ کرکے سیلز ٹیکس رولز 2006 کے تحت ٹریک اینڈ ٹریس قوانین کی خلاف ورزی کی ،دونوں چیوٹس کو ڈیجیٹل آئی کیمرے اور این وی آر نصب کرنے تک سیل کیا گیا۔ یہ اقدامات شوگر سیکٹر میں ٹیکس انفورسمنٹ کو مضبوط بنانے اور سرکاری محصولات کے تحفظ کیلئے ایک وسیع مہم کا حصہ ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak