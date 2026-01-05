صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پراپرٹی کے لین دین میں شہری کروڑوں روپے کے نقصان کا شکار

  • جرم و سزا کی دنیا
پراپرٹی کے لین دین میں شہری کروڑوں روپے کے نقصان کا شکار

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ کوتوالی میں خرم شہزاد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم اعجاز اور اس کے ساتھیوں نے پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران اسے کروڑوں روپے کے نقصان کا شکار بنا دیا۔۔۔

تھانہ کوتوالی میں خرم شہزاد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم اعجاز اور اس کے ساتھیوں نے پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران اسے کروڑوں روپے کے نقصان کا شکار بنا دیا اور اس کی مارکی پر بھی مبینہ طور پر قبضہ کر لیا۔پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا نے افغان جنگ میں 763 ارب ڈالر خرچ کیے

ایران : مہنگائی کیخلاف مظاہرے 40 شہروں تک پھیل گئے

غزہ : اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 3 فلسطینی شہید

ایلون مسک کا وینزویلا میں مفت انٹرنیٹ سروس کا اعلان

یوکرین کے ڈرون حملے کے بعد ماسکو کے ایئرپورٹس بند

شام :برطانیہ اور فرانس کا داعش کے ٹھکانے پر مشترکہ حملہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak