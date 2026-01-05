پراپرٹی کے لین دین میں شہری کروڑوں روپے کے نقصان کا شکار
تھانہ کوتوالی میں خرم شہزاد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم اعجاز اور اس کے ساتھیوں نے پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران اسے کروڑوں روپے کے نقصان کا شکار بنا دیا اور اس کی مارکی پر بھی مبینہ طور پر قبضہ کر لیا۔پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔