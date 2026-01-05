روحانی شخصیات کا ڈھونگ رچانے والے نوسر بازوں نے شہری کو لوٹ لیا
تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے چک نمبر 204 رب کے قریب نامعلوم نوسر بازوں نے احمد رضا نامی شہری کو باتوں میں الجھا کر خود کو روحانی شخصیات ظاہر کیا اور اسے نقدی اور موبائل فون سے محروم کر کے فرار ہو گئے۔پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔