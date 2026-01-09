صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک حادثات میں ایک شخص جاں بحق،4شدیدزخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
ٹریفک حادثات میں ایک شخص جاں بحق،4شدیدزخمی

منڈیکی گورائیہ،ڈسکہ ، سیالکوٹ (نامہ نگار، نمائندگان دنیا)مختلف مقامات پر ٹریفک حادثات میں ایک شخصجاں بحق جبکہ 4 شدیدزخمی ہوگئے ۔

 تفصیلات کے مطابق موضع دوبرجی کا 30 سالہ مراتب اور نگور کا 41سالہ صداقت موٹرسائیکل پر جارہے تھے جب وہ جیسروالہ کے قریب پہنچے تو انہیں تیزرفتار بس نے ٹکر ماردی جس سے مراتب موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا جبکہ صداقت شدیدزخمی ہوگیا جس کو تشویشناک حالت میں سول ہسپتال پہنچادیاگیا جبکہ راجوکے کے عثمان کا بھانجا 16سالہ عبدالہادی اور اس کا دوست 17سالہ احمد موٹرسائیکل پرجارہے تھے کہ انہیں تیزرفتار بس نے کچل کر شدیدزخمی کردیا زخمیوں کوسول ہسپتال پہنچادیاگیا ۔صدر پولیس نے ڈرائیور عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

نادیہ خان کی پرانی تصویر وائرل، عمر پر نئی بحث چھڑگئی

دیپیکا، عالیہ بھٹ،شردھا کپور کی متنازعہ تصاویر وائرل

لڑکیوں کو شادی کی پیشکش ملنا بڑی کامیابی بنا دیا گیا ہے :بشری انصاری

سابق ہیروز کی ماں کا کردار ادا کرنا مشکل ہوتا:زینب قیوم

پہلے میں اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگتی تھی:عینا آصف

پاکستان آئیڈل تک پہنچے والے نبیل اور تراب کی کہانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak