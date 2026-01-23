صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویڈیو کال کے دوران نازیبا ویڈیو بنانیوالاملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
ویڈیو کال کے دوران نازیبا ویڈیو بنانیوالاملزم گرفتار

پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )ویڈیو کال کے دوران نازیبا ویڈیو بنا کر وائرل کرنے پر ڈی پی او حافظ آباد کامران حمید کا سخت نوٹس ، پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے واقعے میں ملوث ملزم رائے سفیر فرخ کو گرفتار کر لیا۔ملزم نے دوران ویڈیو کال غیر اخلاقی حرکتیں کر رہا تھا ۔

ویڈیو کال کے دوران نازیبا ویڈیو بنا کر وائرل کرنے پر ڈی پی او حافظ آباد کامران حمید کا سخت نوٹس ، پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے واقعے میں ملوث ملزم رائے سفیر فرخ کو گرفتار کر لیا۔ملزم نے دوران ویڈیو کال غیر اخلاقی حرکتیں کر رہا تھا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

عالمی اقتصادی فورم:اسحاق ڈار وزیر خزانہ کی عالمی رہنمائوں سے ملاقاتیں

بلاول کی ڈیووس میں شہباز شریف،فیلڈ مارشل سے ملاقات

یوکرین جنگ کے خاتمے کی دستاویزات تیار :زیلنسکی

امن بورڈ ، منجمد اثاثوں سے 1ارب ڈالر دے سکتے :روس

ٹرمپ کا امن بورڈ اقوام متحدہ کی جگہ نہیں لے سکتا:چین

خودمختاری کی خلاف ورزی سرخ لکیر وزیراعظم گرین لینڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak