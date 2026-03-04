صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران کیخلاف جنگ کا مقصد اسرائیلی اثرورسوخ پاکستانی سرحد تک لانا:خواجہ آصف

  • پاکستان
ایران کیخلاف جنگ کا مقصد اسرائیلی اثرورسوخ پاکستانی سرحد تک لانا:خواجہ آصف

تہران کی معاہدے پر رضا مندی کے باوجود جنگ مسلط کی گئی ،صیہونیت انسانیت کیلئے خطرہ ، بڑی طاقتیں اسکی یرغمال افغانستان، ایران اور ہندوستان سب کے مشترکہ ایجنڈا کی بنیاد پاکستان دشمنی ، اللہ عالم اسلام کو اتحاد دے :وزیردفاع

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر،نیوزایجنسیاں ،مانیٹرنگ ڈیسک )وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ کا مقصد اسرائیل کے اثر و رسوخ کو پاکستان کی سرحد تک لانا ہے ، تہران کی معاہدے پر رضا مندی کے باوجود اس پر جنگ مسلط کی گئی۔ انہوں نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ صیہونیت انسانیت کے لئے خطرہ ہے ، فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کے قائم ہونے سے لے کر آج تک اسلامی دنیا پر جو بھی قیامتیں ٹوٹیں، جو بھی جنگیں مسلط ہوئیں ان کے پیچھے صیہونی سوچ اور ریاست بالواسطہ یا بلا واسطہ کار فرما نظر آئے گی۔ دنیا کے معاشی نظام پر صیہونیت کا ایک صدی سے قبضہ ہے ، بڑی طاقتیں صیہونیت کی یرغمال ہیں، وطن عزیز ایک ایٹمی طاقت ہے اور ہماری افواج کا لوہا اللہ کے کرم اور مدد سے دنیا میں مانا جاتا ہے۔

ہمارے شہیدوں اور غازیوں کا احسان ہے کہ ہماری خود مختاری محفوظ ہے ، اللہ ان تمام افراد پر رحمتیں نازل کرے جنہوں نے ہمیں ایٹمی طاقت بنانے میں کردار ادا کیا، نواز شریف کی ہمت کو سلام جس نے ایٹمی دھماکے کئے ،اس کے ایجنڈے میں جو صیہونیوں کا ترتیب شدہ ہے ، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اسرائیل کا اثر و رسوخ پاکستان کی سرحد تک لایا جائے ۔ افغانستان، ایران اور ہندوستان سب کے مشترکہ ایجنڈا کی بنیاد پاکستان دشمنی ہے اور یہ کہ ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہوجائیں، پاکستان ہر طرف سے دشمنوں میں گھر جائے اور ایک دست نگر ریاست بن جائے ، 25 کروڑ پاکستانیوں کو چاہئے کہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں اختلافات کے باوجود اس سازش اور ازلی دشمنوں کے عزائم سمجھنے کی ضرورت ہے ۔ اللہ عالم اسلام کو اتحاد دے ، دشمن کو پہچاننے کی توفیق دے ، فلسطین آزاد ہو، میرا وطن تا قیامت قائم رہے ۔ہماری مٹی کے محافظ اس کے سائے میں رہیں۔ اللہ تعالی ان کا حامی و ناصر ہو۔ 

