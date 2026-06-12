صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی دستاویزات پر بیلجیم جانے کی کوشش ، مسافر گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
جعلی دستاویزات پر بیلجیم جانے کی کوشش ، مسافر گرفتار

منڈی بہاؤالدین کے رہائشی ثنا اﷲنے اٹلی میں ایجنٹ سے 75لاکھ کا معاہدہ کیا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ایف آئی اے امیگریشن سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بروقت کارروائی، بیلجیئم جانیوالا مسافر جعلی دستاویزات سمیت پکڑا گیا۔ پرواز FZ-338کے ذریعے بیلجیئم روانہ ہونے والے منڈی بہاؤالدین کے رہائشی ثنا اﷲ کو امیگریشن کلیئرنس کے دوران آف لوڈ کر دیا گیا۔ سیکنڈ لائن بارڈر کنٹرول آفس میں جانچ پڑتال کے دوران پاکستانی پاسپورٹ، بیلجیئن ویزا اسٹیکر اور ای پروٹیکٹر جعلی اور جعل سازی شدہ قرار۔ جدید آلات کی مدد سے جعلی پاکستانی پاسپورٹ نمبر CF2745853، بیلجیئن ویزا اور ای پروٹیکٹر کی نشاندہی، ایف آئی اے نے مؤثر کارروائی کی۔ مسافر نے انکشاف کیا کہ اٹلی میں مقیم ایجنٹ علی مظفر نے بیلجیئم ورک ویزا دلوانے کے نام پر 75 لاکھ روپے کا معاہدہ کیا۔ مسافر کے مطابق مختلف بینک ٹرانزیکشنز کے ذریعے تقریباً 55 لاکھ روپے ایجنٹ کو ادا کیے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

پیزا میری پسندیدہ ڈش ہے :سونا کشی سنہا

دوسروں کیلئے اچھا سوچنے والے ہی سچے ہیرو ہیں:مایا علی

جانوروں کی بجائے جنسی زیادتی کرنیوالوں پر ٹیسٹ کئے جائیں:مریم نفیس

اللہ نے مجھے جیسا بنایا میں اس پر مطمئن ہوں:صنم سعید

لوگوں کی زندگی پر تبصرے کرنے سے گریز کیا جائے :صحیفہ جبار

آئندہ سال شوبز میں واپسی کا خبریں بے بنیاد:کترینہ کیف

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
اسد طاہر جپہ
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak