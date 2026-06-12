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مینز کرکٹ ورلڈکپ2027کاممکنہ شیڈول سامنے آگیا

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مینز کرکٹ ورلڈکپ2027کاممکنہ شیڈول سامنے آگیا

ٹورنامنٹ 4اکتوبر سے 21نومبر تک متوقع ،مجموعی طور پر 54میچز کھیلے جائینگے ،حتمی توثیق آئی سی سی سالانہ جنرل میٹنگ میں ہو گی جنوبی افریقا میں 41 ، زمبابوے 10 جبکہ نمیبیا کو 3 میچز کی میزبانی ملنے کا امکان،نمیبیا کو ایونٹ کیلئے کوالیفائنگ مرحلہ عبور کرنا ہوگا

لاہور(سپورٹس ڈیسک)مینز کرکٹ ورلڈ کپ 2027 کا ممکنہ شیڈول سامنے آگیا ہے ۔ ون ڈے ورلڈ کپ 2027 تقریباً پچیس برس بعد ایک بار پھر افریقی سرزمین پر منعقد ہونے جا رہا ہے جس کی میزبانی جنوبی افریقا، زمبابوے اور نمیبیا مشترکہ طور پر کریں گے ۔میڈیا رپورٹس کے مطابق ورلڈ کپ کا انعقاد 4 اکتوبر سے 21 نومبر تک متوقع ہے ۔ورلڈ کپ 2027 میں مجموعی طور پر 54 میچز کھیلے جائیں گے ۔ ان مجوزہ تاریخوں کی منظوری حال ہی میں احمد آباد میں ہونے والے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے بورڈ اجلاس میں دی گئی جبکہ حتمی توثیق اگلے ماہ ایڈنبرا میں ہونے والی آئی سی سی کی سالانہ جنرل میٹنگ میں متوقع ہے ۔ رپورٹس کے مطابق جنوبی افریقا ٹورنامنٹ کے زیادہ تر میچز کی میزبانی کرے گا اور 54 میں سے کم از کم 41 مقابلے ملک کے آٹھ مختلف مقامات پر کھیلے جانے کا امکان ہے ۔ دوسری جانب زمبابوے کو 8 سے 10 میچز جبکہ نمیبیا کو 3 میچز کی میزبانی ملنے کی توقع ہے ۔یہ 2003 کے بعد افریقا میں ہونے والا پہلا مینز ون ڈے ورلڈ کپ ہوگا۔ 2003 کا ایونٹ بھی جنوبی افریقا، زمبابوے اور کینیا نے مشترکہ طور پر منعقد کیا تھا۔ورلڈ کپ 2027 میں ایک اور بڑی تبدیلی 14 ٹیموں کے فارمیٹ کی واپسی ہوگی۔ گزشتہ دو ایڈیشنز میں صرف 10 ٹیمیں شریک تھیں، تاہم اب ٹیموں کو سات، سات کے دو گروپس میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر گروپ کی ٹاپ تین ٹیمیں سپر سکس مرحلے کیلئے کوالیفائی کریں گی۔آئی سی سی کے مکمل رکن ممالک ہونے کے باعث جنوبی افریقا اور زمبابوے کی براہِ راست شرکت متوقع ہے جبکہ نمیبیا کو ایونٹ میں جگہ بنانے کے لیے کوالیفائنگ مرحلہ عبور کرنا ہوگا۔

 

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