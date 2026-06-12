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صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
(current)
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
دنیا اخبار
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
شہری لیاری انٹرنیشنل سٹیڈیم میں بڑی سکرین پر فٹ بال میچز انجوائے کریں،بلاول کا پیغام
پیپلز پارٹی کا جلد پورے پاکستان میں راج ہوگا:گورنر پنجاب
پہلی ہنگور کلاس آبدوز پی این ایس ایم ہنگور کراچی پہنچ گئی
پاکستان کے پانی کو روکنے کا بھارتی دعویٰ صرف خام خیالی
گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی نے شندورپولو فیسٹیول کا افتتاح کردیا
گلگت بلتستان میں آپشنزہیں،فیصلہ نوازشریف کرینگے ،اختیار ولی
تازہ ترین
وفاقی کابینہ نے مالی سال 27-2026 کیلئے بجٹ دستاویزات اور فنانس بل کی منظوری دیدی
وفاق نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں اضافے کی منظوری دیدی
امریکا اور ایران کے درمیان مفاہمت طے پا گئی، اتوار کو دستخط کا امکان
ن لیگ کے سابق سینیٹر تاج محمد آفریدی ٹریفک حادثے میں جاں بحق
حکومت کا بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کیلئے ٹیکس شرح میں بڑا ریلیف
آج کے کالمز
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ
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