صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریکٹر ٹرالی الٹنے سے ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
ٹریکٹر ٹرالی الٹنے سے ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) چک نمبر 381 ج ب (کاہلواں) کے قریب تیز رفتاری کے باعث ٹریکٹر ٹرالی بے قابو ہو کر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہوگیا۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق جھنگ کے رہائشی منیر احمد اور محمد اقبال ٹریکٹر ٹرالی پر سوار جا رہے تھے کہ تیز رفتاری کے باعث گاڑی بے قابو ہو کر سڑک سے نیچے کھائی میں جا گری۔حادثے کے نتیجے میں منیر احمد ٹریکٹر کے نیچے دب کر شدید زخمی ہوگئے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے ، جبکہ محمد اقبال زخمی ہوگئے ۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے ۔ پولیس نے ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد جاں بحق شخص کی لاش ورثا کے حوالے کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فٹبال وررلڈکپ: انگلینڈ ، ارجنٹینا کی بھی سیمی فائنل میں رسائی

فیفا صدر کا مستقبل میں 64ٹیموں کا ورلڈکپ کروانے کا عندیہ

سوئٹزرلینڈ کا وی اے آر فیصلے پر احتجاج ، ریڈ کارڈ کو ناانصافی قرار دیا

فیفا ورلڈ کپ :میسی کا نیا ریکارڈ، ایمباپے کو پیچھے چھوڑ دیا

انگلش فٹبال ٹیم کی تاریخی کامیابی پر شہزادہ ولیم کا خراجِ تحسین

پی ایس ایل11کی چیمپئن پشاور زلمی سیزن کی سب سے زیادہ انٹرٹیننگ ٹیم قرار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak