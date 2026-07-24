لاہور سے شیر کابچہ اور 7حنوط شدہ جانور برآمد، 10ملزم گرفتار
لاہور (اے پی پی) جنگلی حیات کے غیرقانونی شکار،تجارت کی روک تھام کیلئے صوبہ بھر میں محکمہ جنگلی حیات کا کریک ڈاؤن جاری ہے ،
لاہور سے ایک زندہ شیر کا بچہ اور 7 حنوط شدہ جانور برآمد کر لئے گئے ، 10ملز موں کو 5لاکھ 60ہزار روپے محکمانہ معاوضہ کی مد میں جرمانہ کیا، ترجمان کے مطابق لاہور سے شیر کے ننھے بچے کی ویڈیو وائرل ہونے پر بیدیاں روڈ پر چھاپہ مار کر ایک زند ہ شیر کابچہ،حنوط شدہ چنکارہ ،اڑیال، کالاہرن سفید مور برآمد کرکے ملزم کو گرفتار
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