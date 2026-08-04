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سابقہ دشمنی :شہری کو بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا

  • جرم و سزا کی دنیا
سابقہ دشمنی :شہری کو بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا

ملز موں نے سمیر علی کو ڈنڈوں سے مارا ،سنگین نتائج کی دھمکیاں

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ دشمنی کی بنا پر شہری کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا گیا۔تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے بابر چوک میں سمیر علی نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے سابقہ رنجش کی بناپر اسے قابو کر لیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا گیا اور اس دوران قتل سمیت دیگر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

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