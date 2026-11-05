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پولیس کی کارروائی اقدام قتل کا ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
پولیس کی کارروائی اقدام قتل کا ملزم گرفتار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پولیس کی کارروائی، اقدام قتل کے مقدمہ میں ملوث ملزم امتیاز گرفتار، واردات میں استعمال ہونے والا غیر قانونی پسٹل 30 بور برآمدکر لیا گیا۔

 بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے بھلوال میں کارروائی کرتے ہوئے اقدام قتل کے مقدمہ میں مطلوب ملزم امتیاز کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے وقوعہ میں استعمال ہونے والا پسٹل 30 بور بھی برآمد کر لیا۔ گرفتار ملزم کے خلاف مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

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