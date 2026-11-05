صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریاست منافقت کرتی ،جواب دونگا تو ایک اور ریفرنس دائر ہو جائیگا:جسٹس اعجاز اسحاق

  • پاکستان
ریاست منافقت کرتی ،جواب دونگا تو ایک اور ریفرنس دائر ہو جائیگا:جسٹس اعجاز اسحاق

توہین مذہب کیس کے دوران ہر روز لگتا تھا کوئی آئیگا اور مجھے گولی مار کر چلا جائیگا، ڈر سے کوئی جج اپیل نہیں سنتا ؤ جج اورگواہوں کوتحفظ نہیں دیاجاتا، کتنے ججز کی جانیں چلی گئیں :ریمارکس،ایک مجرم کی سزا معطلی کی درخواست منظور

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس سردار اعجازاسحاق خان اور جسٹس خادم حسین سومرو پر مشتمل ڈویژن بینچ نے توہین مذہب کیس میں سزایافتہ مجرمان کی سزا معطلی اور سزا کے خلاف اپیلوں میں سزا میں پانچ ماہ 25 دن باقی رہ جانے والے ایک مجرم کی سزا معطلی کی درخواست منظور کرتے ہوئے دیگر مرکزی اپیلوں کو دو ہفتے بعد سماعت کیلئے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہاکہ توہین مذہب کیس کے دوران ہر روز لگتا تھا کوئی آئے گا اور مجھے یہاں گولی مار کر چلا جائے گا، اس سیٹ پر بغیر خوف بیٹھا جاتا ہے ، ڈر کی وجہ سے کوئی جج اپیل نہیں سنتا، میں اگر اکیلا سن سکتا تو سن لیتا، ریاست منافقت کرتی ہے جج اور گواہوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا، کتنے جج ایسے ہیں جن کی جانیں چلی گئیں،میں جواب دوں گا تو ایک اور ریفرنس دائر ہوجائے گا، سب کو معلوم ہے اپیلیں سالوں سے کیوں مقرر نہیں ہوتیں۔ مدعی مقدمہ نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا افسوس ہے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے مدعی سے کہاکہ جج کے فیصلے سے اختلاف کیا جاسکتا ہے ، جج کے خلاف کوئی شکایت ہو تو قانونی پلیٹ فارم موجود ہے ، میرے خلاف جاکر ایک اور ریفرنس دائر کردیں جو میری ایک ٹانگ دائرے میں ہے وہ بھی باہر نکال دیں، عدالت نے ایک لاکھ روپے مالیتی مچلکوں کے عوض مجرم کی سزا معطلی کی درخواست منظور کر لی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان لگا تار4بین الاقوامی سکواش مقابلوں کا میزبان

سٹارک دوبارہ نمبر ون بولر بن گئے ، فخر زمان کی بھی ترقی

محمد عامر افغانستان پریمیئر لیگ کے پلاٹینم کھلاڑی بن گئے

جونیئر ورلڈ ٹینس،8 پاکستانی کھلاڑی اگلے مرحلے میں داخل

پریکٹس میچ،سری لنکا کی پہلی اننگز 223 رنز 7 کھلاڑی پر ڈکلیئر

جوکووچ پیرس ماسٹرز کی تاریخ میں معمر ترین میچ فاتح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھومنے والی چرمی کرسی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باپ بیٹے کی لوٹ مار پر مبنی کولیکشن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سید مودودی کا فکری وارث کون؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
گدگدی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قلعہ بالا حصار اور جرنیلی سڑک
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak