صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوئی نشہ نہیں کرتی ،11سال کی عمر سے آفرز ٹھکرارہی ہوں :ڈیفنی کین

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کوئی نشہ نہیں کرتی ،11سال کی عمر سے آفرز ٹھکرارہی ہوں :ڈیفنی کین

لاس اینجلس (شوبز ڈیسک )ہالی ووڈ اداکارہ ڈیفنی کین نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں محض 11 سے 13 سال کی عمر میں فلمی تقریبات کے دوران منشیات کی۔۔

 پیشکش کی جاتی تھی۔انہوں نے پوسٹ کاڈ میں گفتگوکرتے ہوئے کہاکہ کم عمری میں ہالی ووڈ کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد انہیں کئی ایسے تجربات کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے انہیں منشیات اور شراب سے دور رہنے پر آمادہ کیا۔ انہیں فلم کی شوٹنگ مکمل ہونے پر ہونیوالی پارٹیوں میں کوکین کی پیشکش کی گئی تاہم انہوں نے ہمیشہ انکار کیا۔اداکارہ نے بتایا کہ وہ آج بھی شراب اور منشیات سے دور رہتی ہیں اورکوئی بھی نشہ نہیں کرتیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،3حدیں بحال،335ارب روپے منافع

سونامزید 9600روپے سستا، ڈالر کی قدر3پیسے کم

فیصل بینک میڈیم سائز بینکوں میں بہترین بینک آف دی ایئر قرار

اکتوبر کے دوران5003نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن

مرکنٹائل ایکسچینج میں58.260ارب روپے کے سودے

فیڈریشن انتخابات، زبیر موتی والا اور انجم نثار کا نیا اتحاد قائم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بربریت،سکردو سے ملتان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افراد کے ہاتھوں…
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ: مڈٹرم انتخابات کے بعد…(1)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
جاوید حفیظ
افسران اور دہری شہریت
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
مٹی کی چادر اوڑھے نگینے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم، سائنس اور امن و امان
امیر حمزہ
Dunya Bethak