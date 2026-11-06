صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سارہ کوبڑے خاندان کی خواہش،شوہرکو انکی صحت کی فکر

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سارہ کوبڑے خاندان کی خواہش،شوہرکو انکی صحت کی فکر

لاہور (شوبز ڈیسک )اداکارہ سارہ خان نے مستقبل میں بیٹے کی والدہ بننے کی صورت میں پرورش کے حوالے سے دلچسپ انکشاف کیا ہے۔۔

 جبکہ انہوں نے بڑے خاندان کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے ۔سارہ خان نے ٹی وی پروگرام میں کہاکہ اگر میں بیٹے کی ماں بنی تو اس کی پرورش اپنی بیٹیوں جیسی نہیں کروں گی۔میں اپنی دونوں بیٹیوں کو بہت زیادہ لاڈ پیار سے رکھتی ہوں تاہم بیٹے سے اس طرح لاڈ پیار نہیں کروں گی بلکہ اس کی پرورش مختلف انداز میں کروں گی۔سارہ خان نے کہاکہ مجھے بچے بہت پسند ہیں اور میرے خیال میں بہن بھائیوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہئے ، شوہر فلک شبیر کو بھی بچوں کا بہت شوق ہے تاہم انہیں میری صحت کی فکر رہتی ہے ۔دوسری طرف سارہ خان نے اپنی دوسری بیٹی کا چہرا دنیا کو دکھا دیا اور بیٹی رانیہ فلک کی تصاویر ٹی وی پروگرام میں دکھا دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکی وزیر دفاغ کوفارغ کرنے کے مطالبات میں شدت ،مواخذے کا اعلان

یورپ :بم کی جھوٹی دھمکیوں کی نئی لہر،27مسافر طیارے متاثر

فرانس :مہنگائی کیخلاف احتجاج، 6لاکھ افراد سڑکوں پر نکل آئے

نیتن یاہوکودھچکا،مذہبی جماعت کاحمایت سے انکار

ہارنے والا جواری، کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں:ایران

مدینہ ریجن کی جانب داغا گیا میزائل فضا میں ہی تباہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بربریت،سکردو سے ملتان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افراد کے ہاتھوں…
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ: مڈٹرم انتخابات کے بعد…(1)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
جاوید حفیظ
افسران اور دہری شہریت
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
مٹی کی چادر اوڑھے نگینے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم، سائنس اور امن و امان
امیر حمزہ
Dunya Bethak