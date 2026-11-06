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ساف فٹ بال :بھارت نے پاکستان کو3-2سے ہرادیا

  • کھیلوں کی دنیا
ساف فٹ بال :بھارت نے پاکستان کو3-2سے ہرادیا

ڈھاکہ (سپورٹس ڈیسک ) ساف فٹبال چیمپئن شپ کے پہلے میچ میں بھار ت نے پاکستان کو 3-2سے ہرادیا ۔

بھار ت نے میچ کے ابتدا میں ہی تین گول داغ دئیے جس کے بعد قومی ٹیم نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا ،پہلے ہاف کے اختتام میں بھارت کو تین گول کی برتری حاصل تھی ،دوسرے ہاف میں قومی پلیئرز نے جارحانہ حکمت عملی کے تحت حملوں کا آغاز کیا تاہم گول کرنے میں کامیابی نہ مل سکی ،میچ کے آخری لمحات میں انجری ٹائم کے دوران نجیب اللہ اور عالمگیر غازی نے گیند کو جال میں پھینکا اور سکور 3-2 ہوگیا۔

 

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