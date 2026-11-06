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وسیم اکرم کا افغانستان پریمئیر لیگ کا حصہ بننے سے انکار

  • کھیلوں کی دنیا
وسیم اکرم کا افغانستان پریمئیر لیگ کا حصہ بننے سے انکار

اے پی ایل میں مینٹور بننے کی آفر ہوئی تھی ،سابق کپتان اور لیجنڈری آل راؤنڈر نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی پالیسی کے خلاف نہ جانے کا فیصلہ کیا پی سی بی کی جانب سے قومی کرکٹرز کو اے پی ایل کے لئے این او سی نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا،محمد عامر برطانوی شہری کی حیثیت سے لیگ کا حصہ

لاہور (سپورٹس ڈیسک )پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے افغانستان پریمیئر لیگ کا حصہ بننے سے انکار کردیا۔ذرائع کے مطابق وسیم اکرم کو افغانستان پریمیئر لیگ میں مینٹور شپ کی آفر ہوئی تھی تاہم سابق کپتان اور لیجنڈری آل راؤنڈر نے پی سی بی کی پالیسی کے خلاف نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے ۔پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے قومی کرکٹرز کو افغانستان پریمیئر لیگ کے لئے این او سی نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔پی سی بی کی اسی پالیسی کے پیشِ نظر وسیم اکرم نے اے پی ایل کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے ۔واضح رہے کہ اس سے قبل پاکستان کے سابق فاسٹ باؤلر محمد عامر افغانستان پریمیئر لیگ (اے پی ایل) کا حصہ بن گئے ہیں تاہم انہوں نے برطانوی شہری کی حیثیت سے افغانستان پریمیئر لیگ میں حصہ لیا ہے ۔

 

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