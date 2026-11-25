جعلی نمبر پلیٹیں،2افراد گرفتار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)تھانہ ستیانہ کے علاقے میں پولیس نے گاڑیوں پر جعلی نمبر پلیٹیں لگا کر گھومنے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا اوردونوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کرکے کارروائی شروع کر دی ۔
تھانہ ستیانہ کے علاقے میں پولیس نے گاڑیوں پر جعلی نمبر پلیٹیں لگا کر گھومنے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا اوردونوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کرکے کارروائی شروع کر دی ۔
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