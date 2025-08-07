صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاپان :ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے 80 سال مکمل ، خاموش دعا ،یادگاری تقریب

  • دنیا میرے آگے
جاپان :ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے 80 سال مکمل ، خاموش دعا ،یادگاری تقریب

ٹوکیو(اے ایف پی)جاپان نے بدھ کے روز ہیروشیما پر ہونے والے ایٹمی حملے کی 80 ویں برسی خاموش دعا اور۔۔

 یادگاری تقریب کے ساتھ منائی، جس کا مقصد دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں کے بھیانک نتائج کی یاد دلانا تھا۔یہ دعا صبح 8بجکر15منٹ پر ادا کی گئی - وہی وقت جب 6 اگست 1945 کو امریکی بمبار طیارے نے "لٹل بوائے " نامی ایٹم بم ہیروشیما پر گرایا تھا۔یاد رہے اس حملے میں فوری طور پر تقریباً 1لاکھ40ہزار افراد ہلاک ہوئے تھے ، جب کہ ہزاروں بعد میں تابکاری کے اثرات سے موت کا شکار بنے ۔ صرف تین دن بعد ناگاساکی پر دوسرا ایٹم بم گرایا گیا، جس کے بعد جاپان نے ہتھیار ڈال دئیے اور دوسری عالمی جنگ کا اختتام ہوا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak