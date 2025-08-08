صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی و روسی صدور کی ابوظہبی میں جلد ملاقات متوقع

  • دنیا میرے آگے
امریکی و روسی صدور کی ابوظہبی میں جلد ملاقات متوقع

واشنگٹن(اے ایف پی )کریملن نے تصدیق کی ہے کہ روسی صدر پیوٹن اور امریکی ہم منصب ٹرمپ کے درمیان آئندہ چند دنوں میں ملاقات متوقع ہے۔۔

 ،ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی روسی صدر سے جلد ملاقات ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے ۔دوسری جانب پیوٹن نے متحدہ عرب امارات کو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کیلئے موزوں مقام قرار دے دیا ۔پیوٹن نے ابوظہبی کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمارے بہت سے دوست ہیں جو ایسے اجلاس منعقد کرانے میں مدد کیلئے تیار ہیں، اور ان میں ایک ہمارے دوست متحدہ عرب امارات کے صدر بھی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ
Dunya Bethak