صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے 5 ماہ بعد واپسی، 4 خلا باز بحفاظت زمین پر اتر آئے

  • دنیا میرے آگے
بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے 5 ماہ بعد واپسی، 4 خلا باز بحفاظت زمین پر اتر آئے

واشنگٹن (اے ایف پی)سپیس ایکس کے ڈریگن کیپسول میں سوار چار رکنی عالمی خلائی عملہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر پانچ ماہ قیام کے بعد زمین پر بحفاظت واپس آ گیا۔

 امریکی خلا باز این میک لین، نکول ایئرز، جاپانی خلا باز تاکویا اونیشی اور روسی خلا باز کیریل پسکوف ہفتے کی صبح امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ساحل کے قریب سمندر میں اترے ۔ ناسا کے مطابق یہ کمرشل کریو پروگرام کا دسواں مشن تھا۔ مشن کے دوران خلا میں پودوں کی افزائش، خلیوں پر کشش ثقل کے اثرات اور انسانی آنکھوں پر مائیکرو گریویٹی کے اثرات سمیت سائنسی تجربات کیے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

بھارتی ائیرچیف کی لڑائی میں اپنی شکست چھپانے کی کوشش،3ماہ بعد 6پاکستانی طیارے مارگرانے کا مضحکہ خیز دعوی:دونوں ملک اپنے ریکارڈ کی تصدیق کرالیتےہیں:پاکستان کا بھارت کو چیلنج

رواں سال547ارب روپے سے زائد کی ریکارڈریکوری،5ٹریلین کی سرکاری اراضی پر قبضہ واپس لیاجائیگا:نیب

گوادر میں پانی اور بجلی کے مسائل حل کئے جائیں:شہباز شریف

100ارب کے بلا سو د قرضے،گندم کے شتکار کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے:مریم نواز

9مئی:2اور کیسز کا ٹرائل مکمل،فیصلہ کل سنایا جائیگا:عمر ایوب کی عبوری ضمانتیں خارج

بلوچستان:سکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن ،دوسرے روز مزید14خوارج ہلاک

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
78سال کا پاکستان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کب تک ایسا چلے گا؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
چکوال کا پروفیسر غنی جاوید
رؤف کلاسرا
رشید صافی
بھارت چین کی دہلیز پر
رشید صافی
عمران یعقوب خان
زود پشیمانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
فوجی بیڑے میں جدید چینی ہیلی کاپٹر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak