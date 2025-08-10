صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی وزیر دفاع نے خواتین کے ووٹ کی مخالفت والی ویڈیو شیئر کر دی ،شدید تنقید کا سامنا

  • دنیا میرے آگے
امریکی وزیر دفاع نے خواتین کے ووٹ کی مخالفت والی ویڈیو شیئر کر دی ،شدید تنقید کا سامنا

واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹھ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں ایک مذہبی رہنما خواتین کو ووٹ دینے سے روک رہا ہے اور مردوں کی حکمرانی کو خدا کی مرضی قرار دے رہا ہے ۔

 ویڈیو میں خواتین کو صرف گھریلو کام تک محدود رکھنے کی بات کی گئی ہے ۔ اس ویڈیو کے بعد وزیر دفاع پر سخت تنقید کی جا رہی ہے ،انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا تھا یہ خواتین کے حقوق اور جمہوری اصولوں کے خلاف ہے ۔ پیٹ ہیگسیٹھ نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی وضاحت نہیں دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ویوز کی دوڑ، پاکستانی انفلوئنسر نے مہنگی گاڑی توڑ دی

برطانیہ:1937کا افسانوی ناول حیرت انگیز قیمت میں نیلام

دریائے شکاگو میں 82ہزار ربڑ کی بطخوں کی ریس

دلہا دلہن نے مہمانوں کیلئے 1 ہزار ڈالر کا ٹکٹ رکھ دیا

زیادہ فرنچ فرائز کھانا ٹائپ 2ذیا بیطس میں اضافہ کر سکتا

دماغ میں اہم دھات کی کمی خطرناک بیماری کا ممکنہ سبب قرار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
78سال کا پاکستان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کب تک ایسا چلے گا؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
چکوال کا پروفیسر غنی جاوید
رؤف کلاسرا
رشید صافی
بھارت چین کی دہلیز پر
رشید صافی
عمران یعقوب خان
زود پشیمانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
فوجی بیڑے میں جدید چینی ہیلی کاپٹر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak