صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی طیارے گرانے کابھارتی بیان’’خودساختہ تفریح‘‘قرار

  • دنیا میرے آگے
پاکستانی طیارے گرانے کابھارتی بیان’’خودساختہ تفریح‘‘قرار

بیجنگ(مانیٹرنگ ڈیسک ،آئی این پی)چینی تھنک ٹینک نے پاکستانی طیارے مار گرانے کا بھارتی فضائیہ کے سربراہ جنرل امر پریت سنگھ کا بے بنیاد دعوی ٰمسترد کردیا ۔

 چینی تھنک ٹینک چارہار انسٹیٹیوٹ کے سینئر ریسرچ فیلو پروفیسر چِنگ شی ژونگ نے کہا کہ بھارتی فضائیہ کا دعوی ٰبے بنیاد ہے اور اس کے پاس اس کی حمایت میں کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہیں۔ پاکستان نے بھارتی طیارے مار گرانے کے حوالے سے تفصیلی شواہد پیش کئے اور ان کی بنیاد پر عالمی میڈیا نے اس پر رپورٹنگ کی ۔انہوں نے بھارتی حکام کی طرف سے پیش کئے گئے دعوے کو محض خود ساختہ تفریح سے تعبیر کیا اورکہا کہ بھارتی حکام کی طرف سے پیش کئے گئے دعوے مضحکہ خیز اور ناقابلِ یقین ہیں ۔پروفیسر چِنگ نے یاد دلایا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جھڑپوں کو تین ماہ گزر چکے ہیں اور بھارت آج تک کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak