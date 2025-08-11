ترکیہ میں 6.1 شدت کا زلزلہ کئی عمارتیں گرنے کی اطلاع
انقرہ (اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ )ترکیہ کا صوبہ بالیق اسیر 6.1 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا، جرمن ریسرچ سنٹر فار جیوسائنسز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔
زلزلے کے بعد 4.6 اور 4.1 شدت کے آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے ۔ترک ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا بتانا ہے کہ استنبول سمیت 11 صوبوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ، زلزلے کا مرکز ضلع سندرگی میں تھا، زلزلے سے 10 سے زائد عمارتیں گرنے کی اطلاع ہے ۔ترک وزیر داخلہ علی یرلیکایا کا کہنا تھا متاثرہ علاقوں میں سروے شروع کر دیا ہے تاکہ ممکنہ نقصان کا جائزہ لیا جاسکے ۔