برکینا فاسو :60ہزار طلبا کی لازمی محب وطن تربیت’ کا آغاز
عابدجان (اے ایف پی)برکینا فاسو میں 60 ہزار ہائی سکول طلبا نے ایک ماہ کی لازمی محب وطن تربیت کا آغاز کر دیا ، جو یونیورسٹی میں داخلے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے ۔
یہ تربیت فوجی حکومت نے شدت پسند حملوں کے تناظر میں متعارف کرائی ہے ۔ بورڈنگ ماحول میں دی جانے والی تربیت میں نظریاتی، جسمانی اور کھیلوں پر مبنی سرگرمیاں شامل ہوں گی۔ پروگرام کا مقصد قومی جذبہ اور دفاعی شعور اجاگر کرنا ہے ۔یاد رہے برکینا فاسو 2015 سے القاعدہ اور داعش سے منسلک شدت پسند گروہوں کے حملوں کا شکار ہے ، جن میں اب تک 26 ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ۔