صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقبوضہ کشمیر : بادل پھٹنے سے 65 ہلاک ،150زخمی

  • دنیا میرے آگے
مقبوضہ کشمیر : بادل پھٹنے سے 65 ہلاک ،150زخمی

سرینگر (نیوز ایجنسیاں )مقبوضہ کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں چشوتی گاؤں میں بادل پھٹنے کے باعث سیلاب نے کم از کم 65 افراد کی جان لے لی۔۔۔

 زخمیوں کی تعداد 150 سے زائد ہے جن میں سے 50 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے جبکہ 80 افراد تاحال لاپتا  ہیں۔مقامی حکام کے مطابق لاپتا افراد کی درست تعداد ابھی معلوم نہیں ہو سکی۔کئی ہندو زائرین ریلے میں بہہ گئے ، مزید لاشوں کے ملنے کے خدشات ہیں۔فوج، فضائیہ اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ چکی ہیں ۔ امدادی تنظیم ریڈ کراس کے مطابق سیلابی ریلے کی وجہ سے متعدد مقامات سے سڑکوں کے بہہ جانے کی وجہ سے امدادی کاموں میں انتہائی مُشکلات کا سامنا ہے ۔یہ حادثہ کشتواڑ میں واقع ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے ایک مقدس مقام کے قریب پیش آیا جہاں ہر سال سینکڑوں ہندو یاتری ‘مچیل یاترا’ کے لیے مُلک کے دور دراز علاقوں سے یہاں پہنچتے ہیں، مقامی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے ، کیونکہ کئی گھر پانی میں بہہ گئے ہیں یا شدید متاثر ہوئے ہیں۔دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں عوام نے پاکستان کا 78واں یومِ آزادی یومِ تشکر اور جشن کے طور پر منایا، اس موقع پر سبز ہلالی پرچم لہرائے گئے ۔وادی کے مختلف علاقوں میں پاکستانی پرچم، قائداعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تصاویر کے ساتھ ساتھ مبارکباد اور یومِ تشکر کے پوسٹرز آویزاں کئے گئے ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر آج 15 اگست کو بھارتی یومِ آزادی کو یومِ سیاہ کے طور پر منایا جائے گا، وادی میں سیاہ پرچم لہرائے جا چکے اور احتجاجی مظاہروں کی تیاریاں مکمل ہیں،مقبوضہ وادی میں آج مکمل ہڑتال ہو گی ۔حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں یوم آزادی منانے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں، کیونکہ وہ فوجی طاقت سے قبضہ برقرار رکھے ہوئے ہے ۔ وادی میں سکیورٹی سخت، جگہ جگہ ناکے اور تلاشی آپریشن جاری ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

آسیان ممالک کیساتھ تجارتی عدم توازن دور کرنے پر زور

زری و مالی استحکام یقینی بنانے کیلئے کوشاں ،گورنراسٹیٹ بینک

ایکسپو 2025 اوساکا میں پاکستان کا قومی دن ،جشن، ثقافت اور مستقبل کا وژن

موڈیز ریٹنگ سے انوسٹرزکا اعتماد بڑھے گا،صنعتکار

اپٹما کا آر ایل این جی بلوں کی ادائیگی مؤخر کرنیکا مطالبہ

اقتصادی تعاون کی بنیاد باہمی اعتماد پر قائم ہے ،شارجہ چیمبر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ
Dunya Bethak