صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ کو اپنے نوبیل انعام کی فکر

  • دنیا میرے آگے
ٹرمپ کو اپنے نوبیل انعام کی فکر

اوسلو (رائٹرز)ناروے کے اخبار داگنز نیرنگسلِیو کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ ناروے کے وزیر خزانہ جینس اسٹولٹن برگ کو فون کر کے۔۔.

 تجارتی محصولات پر بات کے ساتھ نوبیل امن انعام کے بارے میں بھی استفسار کیا۔رپورٹ کے مطابق، اسرائیل، پاکستان اور کمبوڈیا سمیت کئی ممالک نے ٹرمپ کو امن معاہدے یا جنگ بندی کرانے پر نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا ہے ، اور ٹرمپ ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اس اعزاز کے حقدار ہیں، جو ان سے قبل وائٹ ہاؤس کے چار صدور حاصل کر چکے ہیں۔اخبار نے دعویٰ کیا کہ "اچانک، جب وزیر خزانہ جینس اسٹولٹن برگ اوسلو کی سڑک پر چل رہے تھے ، ٹرمپ نے کال کی۔" ان کا مقصد نوبیل انعام پر بات کرنا اور محصولات پر تبادلہ خیال تھا۔نوبیل انعام ہر سال ناروے کی نوبیل کمیٹی عطا کرتی ہے ، جس کے پانچ اراکین ناروے کی پارلیمان نامزد کرتی ہے ۔ اعلان اکتوبر میں اوسلو میں کیا جاتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

یادداشت ،سیکھنے کی صلاحیت بڑھانے والا پروٹین دریافت

کروڑوں سال پرانا چوہے جتنے ممالیہ جانور کا فوسل دریافت

مصر ،سرجری کے بعد معدے سے موبائل فون نکال لیا

منہ کھول کر سونا معمولی سی بات یا پھر سنگین مسئلہ

20اگست کو 6 سیارے آسمان پر نظر آئیں گے

کمرے میں موجود روشنی سے توانائی کی پیداوار کا ریکارڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ
Dunya Bethak