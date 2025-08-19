صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حماس نے جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری دیدی

  • دنیا میرے آگے
حماس نے جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری دیدی

قاہرہ ،رفح (اے ایف پی)حماس نے مصر اور قطر کی ثالثی میں جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری دیدی ،مجوزہ معاہدے کے تحت 60 روزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کو دو مرحلوں میں رہا کرنے کی تجویز شامل ہے۔۔۔

 اسرائیل نے اب تک اس بارے میں کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق مذاکرات کار جلد ایک معاہدے کا اعلان کریں گے ۔ادھر اسرائیل نے فلسطینی اتھارٹی میں تعینات آسٹریلوی نمائندوں کے ویزے منسوخ کر دئیے ۔ یہ اقدام آسٹریلیا کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کے بعد کیا گیا۔ آسٹریلوی حکومت نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی دائیں بازو کے سیاستدان سمچا روتھ مین کا ویزا منسوخ کر دیا ، وہ تقریبات میں شرکت کیلئے آسٹریلیا آ رہے تھے ۔ادھر اقوام متحدہ کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ رفح بارڈر پر امدادی سامان کے کئی ٹرک مصر کے صحراؤں میں پھنسے ہیں ، اسرائیل زندگی بچانے والا طبی سامان اوردیگر اشیا کو غزہ میں داخلے کی اجازت نہیں دے رہا۔

