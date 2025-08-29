صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ :اسرائیلی بمباری ،مزید57شہید، یمن پر فضائی حملہ

  • دنیا میرے آگے
غزہ :اسرائیلی بمباری ،مزید57شہید، یمن پر فضائی حملہ

غزہ،یروشلم،جنیوا(اے ایف پی،رائٹرز) اسرائیلی افواج کی شدید بمباری سے غزہ کے مختلف علاقوں میں 57 فلسطینی شہید ، درجنوں زخمی ہو گئے ، 24 گھنٹوں کے دوران بھوک سے مزید 4 افراد چل بسے ۔۔۔

۔وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری جنگ میں اسرائیل اب تک 62ہزار966 فلسطینیوں کو شہید اور 1لاکھ59ہزار266کو زخمی کر چکا ۔اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے 500 سے زائد ملازمین نے ایک خط میں ہائی کمشنر وولکر ترک سے غزہ میں جاری جنگ کو نسل کشی قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے ۔جنوبی افریقا نے عالمی عدالت میں مقدمہ دائر کیا ہے جس میں اسرائیل پر نسل کشی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔اقوامِ متحدہ کے سات آزاد انسانی حقوق کے ماہرین نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ غزہ میں غذائی امداد کے مراکز پر جانے والے بھوکے فلسطینیوں کی جبری گمشدگیوں میں ملوث ہے ،سویڈن اور نیدرلینڈز نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ جنگ کے تناظر میں اسرائیل اور حماس پر پابندیاں عائد کرے ، اور اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاہدہ معطل کیا جائے ۔ برطانوی حزبِ اختلاف کے رہنما ایڈ ڈیوی نے ٹرمپ کے غزہ جنگ میں موقف کی وجہ سے اگلے ماہ بادشاہ چارلس کی طرف سے امریکی صدر کو دئیے جانے والے عشائیے کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے ۔ٹرمپ کا دورہ برطانیہ 17 سے 19 ستمبر تک ہوگا۔ یمنی حوثی باغیوں نے کہا اسرائیل نے جمعرات کو دارالحکومت صنعا پر حملہ کیا ہے ۔حوثی نیوز چینل المسیرۃ نے حملے کی تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ آئرلینڈ میں 52 فلسطینی طلبا تعلیمی اداروں کی طرف سے دئیے گئے وظائف حاصل کریں گے ۔ وزیر خارجہ سائمن ہیریس نے کہا ہے کہ پہلی کھیپ میں 26 طلبا جمعرات کو پہنچے ، باقی طلبا آج جمعہ سے اتوار تک پہنچ جائیں گے ۔اسرائیلی وزیر خزانہ سموتریچ نے کہا ہے کہ اگر حماس ہتھیار نہیں ڈالتی تو حکومت غزہ کے حصے مرحلہ وار اسرائیل میں ضم کرنے کا عمل فوری طور پر شروع کرے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سچا پیار ابھی تک ہوا ہی نہیں،سلمان خان کا انکشاف

سابق شوہر کے ہمراہ بیٹی کی پرورش کیلئے انا قربان کرنا پڑی:سائرہ یوسف

محبت نہیں کرتی، آج کا مرد وہ نہیں جو چاہتی ہوں:کومل میر

بولڈ ڈرامے پی ٹی وی پر نشر ہونا درست نہیں:محسن گیلانی

مداح کی بدتمیزی پر نمرہ مہرا لائیو کنسرٹ کے دوران برہم

بھارتی اداکارہ لکشمی مینن پر اغوا و تشدد کا مقدمہ درج

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ
Dunya Bethak