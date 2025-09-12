جنسی جرائم میں ملوث شخص سے تعلقات امریکا میں برطانوی سفیر برطرف
لندن(اے ایف پی)برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے امریکا میں سفیر پیٹر مینڈلسن کو برطرف کر دیا ۔ یہ فیصلہ جنسی مجرم جیفری ایپ سٹائن کے ساتھ ان کی دوستی سے متعلق نئی ای میلز سامنے آنے کے بعد کیا گیا۔۔۔
برطانوی وزارت خارجہ کے مطابق مینڈلسن نے ایپ سٹائن کی سزا کو غلط قرار دیا تھا ۔ متاثرین کے احساسات کے پیش نظر انہیں فوری طور پر ہٹا دیا گیا ۔واضح رہے مینڈلسن نے کہا تھا کہ وہ ایپ سٹائن کی معصومیت پر یقین رکھتے تھے ۔انہوں نے جیفری ایپ سٹائن کو سزا چیلنج کرنے کا بھی مشورہ دیا تھا۔