صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایپل اور گوگل کی دنیا بھر کے صارفین کو وارننگ

  • دنیا میرے آگے
ایپل اور گوگل کی دنیا بھر کے صارفین کو وارننگ

واشنگٹن (رائٹرز )ایپل اور گوگل نے دنیا بھر کے صارفین کو خبردار کیا ہے کہ کچھ سرکاری حمایت یافتہ ہیکرز اُن کے فون یا اکاؤنٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔

ایپل نے بتایا کہ وہ اب تک 150 سے زیادہ ممالک کے لوگوں کو اس طرح کی تنبیہات بھیج چکا ہے ۔گوگل نے کہا کہ اس نے سینکڑوں صارفین کو ایک خطرناک اسپائی ویئر (Intellexa)کے بارے میں خبردار کیا ہے ، جس کا استعمال پاکستان، قازقستان، مصر، سعودی عرب اور دیگر ملکوں میں کیا گیا۔یہ تنبیہات اس لیے اہم ہوتی ہیں کیونکہ یہ متاثرہ لوگوں کو بچاتی ہیں اور اکثر نئی تحقیقات کا آغاز کرتی ہیں، جس سے اسپائی ویئر استعمال کرنے والوں کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فیشن ڈیزائنر نومی انصاری کیخلاف فراڈ کیس خارج کرنیکی درخواست مسترد

ہانیہ عامر خواتین کیلئے محفوظ ڈیجیٹل و مالیاتی ایمبیسڈر مقرر

کیریئر کی ابتدا غیر اخلاقی آفرز پر والدہ بھی رو پڑیں:سارہ چودھری

صبا قمر کے بغیر میک اپ سین پر صارفین کی شدید تنقید

فلم شوٹنگ کی وجہ سے کاجول،ٹوئنکل کے شو میں نہیں گیا:شاہ رخ

مجھے گرانے کی سازشیں کامیاب نہ ہوسکیں:طلحہ انجم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak