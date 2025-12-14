صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت:امرتسر میں سکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی

  • دنیا میرے آگے
بھارت:امرتسر میں سکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی

چندی گڑھ(اے پی پی)بھارتی پنجاب کے شہر امرتسر میں کئی سکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی موصول ہوئی، جس پر طلباکو ہنگامی بنیادوں پر سکول کی عمارتوں سے باہر نکالا گیا۔

 بم رکھے جانے کی اطلاع بذریعہ ای میل موصول ہوئی جس کے بعد ضلعی انتظامیہ نے امرتسر کے تمام سکول بند کرنے کا حکم دے دیا۔ پولیس کمشنر نے کہا کہ ایک مشکوک ای میل موصول ہوئی جس پر تلاشی آپریشن کیا گیا۔ قبل ازیں ایک طالبعلم کو اپنے سکول کو بم کی دھمکی دینے والی ای میل بھیجنے پر حراست میں لیا گیا تھا۔ تحریری معافی نامہ جمع کرانے کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

روانڈا کے ہنستے کھیلتے گوریلا کی تصویر نے ایوارڈ جیت لیا

اطالوی برانڈ کی 2 لاکھ 60 ہزار روپے کی کولہا پوری چپل

سزائے موت کے قیدی کی آخری بھرپور کھانے کی فرمائش

لاکھوں سال قبل انسان آگ جلانے میں کامیاب ہوئے

قدیم رومی افسروں اور بھارتی بندروں میں تعلق کا انکشاف

زمین کی گم شدہ دنیا پروٹو ارتھ کے اجزا اب بھی موجود

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak