صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلم دشمنی،وزیر اعلیٰ بہارنے خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچ دیا

  • دنیا میرے آگے
مسلم دشمنی،وزیر اعلیٰ بہارنے خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچ دیا

وزیراعلیٰ نتیش کمار کا نقاب پہننے پر ناگواری کا اظہار ،واقعے کی ویڈیو وائرل اپوزیشن کا شدید ردعمل،واقعہ خواتین کی توہین قرار،فوری استعفے کا مطالبہ

پٹنہ(دنیا مانیٹرنگ) بھارتی مسلمان خواتین کا حجاب پہننا مشکل ہوتا جارہا ہے ۔مسلم دشمنی اور تنگ نظری کا حالیہ واقعہ بھارتی ریاست بہار کے شہر پٹنہ میں پیش آیا ہے جہاں بی جے پی کے اتحادی بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ایک تقریب میں مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچ دیا۔بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں روایتی اور دیسی طریقہ علاج کی وزارت 'آیوش' کی جانب سے آیوش ڈاکٹروں کو ملازمت کا تقرر نامہ دینے کی تقریب رکھی گئی تھی ، جس میں وزیراعلیٰ بہار آیوش ڈاکٹروں کو تقرر نامہ دے رہے تھے ۔اس دوران جب ایک مسلمان خاتون نصرت پروین کی باری آئی جنہوں نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا اور برقع میں ملبوس تھیں، خاتون کو تقرر نامہ حوالے کرتے ہوئے نتیش کمار نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور ان کا نقاب کھینچ دیا۔اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا صارفین میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے ۔اپوزیشن جماعت راشٹریہ جنتا دل نے نتیش کمار پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کیا ان کی ذہنی حالت اب مکمل طور پر خراب ہو چکی ہے ؟،کانگریس نے بھی اس حرکت پر سخت تنقیدکرتے ہوئے کہا کہ جب ریاست کے اعلیٰ عہدے پر بیٹھا شخص ایسی حرکت کر رہا ہے تو تصور کیا جاسکتا ہے کہ ریاست میں خواتین کتنی محفوظ ہوں گی؟ نتیش کمار کو اس شرمناک عمل پر فوری استعفیٰ دینا چاہیے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak