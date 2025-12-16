صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان ڈاکٹر حسین احمد پراچہ سلمان غنی رشید صافی حافظ محمد ادریس
آج   کا   کالم
حافظ محمد ادریس
صدائے درویش
حافظ محمد ادریس
تاریخ اشاعت     2025-12-16
الیکٹرانک کاپی
پرنٹ کریں
الیکٹرانک کاپی

حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)

حضرت جابرؓ کے والد حضرت عبداللہؓ بن عمرو کے پاس دو خوبصورت اور ثمرآور باغ تھے۔ کھجوروں کی پیداوار کے علاوہ باغات کی زمین سے سبزیاں اور غلّہ بالخصوص جَو کی فصل بھی حاصل ہو جاتی۔ ابن الاثیر الجزری اسد الغابہ میں حضرت عبداللہؓ کے مقروض ہونے کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ آپؓ اپنے قبیلے کے رئوسا واعیان میں سے تھے۔ اہل وعیال کی کثرت تھی اور اس کے ساتھ آپؓ کا حلقۂ احباب بھی بہت وسیع تھا۔ آپؓ کی مہمان نوازی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ اسی وجہ سے آپؓ مقروض رہتے تھے۔
بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابرؓ اپنے والد کے ساتھ آنحضورﷺ سے بیعت عقبہ کے موقع پر مکہ میں ملے تھے۔ اسی طرح بعض روایات کے مطابق آپؓ اپنے والد حضرت عبداللہؓ سے قبل داخلِ اسلام ہو گئے تھے۔ تمام معتبر ذرائع سے یہ ثابت ہے کہ وہ بہت چھوٹی عمر میں مسلمان ہو گئے تھے۔ نبی کریمﷺ کی بعثت کے وقت حضرت جابرؓ کی عمر تقریباً چار یا پانچ سال تھی۔ بیعتِ عقبہ کے وقت آپؓ پندرہ سولہ سال کے ہوں گے۔ والد کی شہادت کے وقت آپؓ سترہ‘ اٹھارہ سال کے نوعمر لڑکے تھے۔ حضرت عبداللہؓ بن عمرو کی شہادت کے بعد جنگ خندق سے لے کر حیاتِ نبوی کے آخر تک کوئی معرکہ ایسا نہیں جس میں حضرت جابرؓ کی شرکت نہ ہوئی ہو۔ لمبے سفر کے دوران ہمیشہ حضرت جابرؓ کوشش کرتے تھے کہ اپنی اونٹنی کو آنحضورﷺ کی اونٹنی کے ساتھ ملا کر سفر کریں۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپؓ کے قول کے مطابق آپ کی اونٹنی کے نتھنے سارے سفر میں آنحضورﷺ کی اونٹنی کی دُم کے ساتھ ٹکراتے رہے۔ راستے میں مختلف مواقع پر حضرت جابرؓ کو آنحضورﷺ سے احادیث سننے کا شرف بھی حاصل ہوتا رہا۔
غزوہِ خندق کے دوران آنحضورﷺ کے کئی معجزات صحابہ کرامؓ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ حضرت جابرؓ کا بھی ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں نقل ہوا ہے جس کے مطابق آپؓ نے دیکھا کہ آنحضورﷺ اور تمام صحابہ کرام بھوک سے نڈھال ہیں۔ آپؓ ایک وقفے میں اپنے گھر گئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ اللہ کے نبیﷺ نے کئی دن سے کچھ کھایا پیا نہیں۔ گھر میں کچھ پکانے کو ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جَو کا کچھ غلّہ ہے اور بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ آپؓ نے کہا کہ غلہ پیس لو۔ پھر آٹا گوندھ کر روٹیاں پکا لینا اور بکری کے بچے کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکا لیتے ہیں۔ سو آپؓ نے اسے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنائیں اور اہلیہ سے کہا کہ اب جلدی سے آٹا پیس کر اسے گوندھو اور روٹیاں بنا لو۔ پھر میں آنحضورﷺ کو بلا لائوں گا۔ اہلیہ کو یہ ذمہ داری سونپ کر حضرت جابرؓ حضورﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہﷺ! آپ بھوک سے نڈھال ہیں‘ میں نے اپنے گھر میں آپﷺ کی دعوت کا انتظام کیا ہے‘ میرے ساتھ تشریف لے چلیں اور ماحضر تناول فرمائیں۔ آپﷺ نے تمام صحابہ کو پکار کر فرمایا کہ جابر نے تم لوگوں کی دعوت کی ہے۔ اس کے گھر میں باری باری آتے جائو اور پیٹ کی آگ بجھا لو۔ یہ سن کر حضرت جابرؓ گھبرا گئے کہ کھانا تو محض چند آدمیوں کا ہے اور اس وقت صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پھر رسول کریمﷺ نے حضرت جابرؓ سے فرمایا: جابر! فکر نہ کرو‘ جائو اور اپنی اہلیہ سے کہو کہ ہنڈیا آگ کے اوپر ہی رہنے دے اور اس کا ڈھکنا بند کر دے۔ حضرت جابرؓ گھر میں گئے تو اہلیہ کو ڈھکنا بند کرنے کی ہدایت کے ساتھ فکرمند لہجے میں بتایا کہ آج تو ہماری رسوائی ہو جائے گی‘ کھانا محدود ہے اور حضور پاکﷺ نے تمام اہلِ خندق کو ہمارے گھر آنے کی دعوت دے دی ہے۔ دانش مند صحابیہ بیوی نے کہا: کیا آپ نے حضورﷺ کو بتایا تھا کہ کھانے کی کتنی مقدار ہمارے پاس دستیاب ہے؟ حضرت جابرؓ نے ہاں میں جواب دیا تو اللہ کی اُس نیک بندی نے نہایت اطمینان سے کہا: پھر ہمیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے‘ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ واہ! ایمان کی یہ بلندی اور اللہ اور اس کے رسولﷺ پر یقینِ کامل کی یہ مثال! صحابہ و صحابیات کی زندگیوں سے ابدی روشنی پھوٹتی ہے جو تاقیامِ قیامت اہلِ ایمان کو منزل کا پتا دیتی رہے گی! حضور پاکﷺ حضرت جابرؓ کے گھر میں تشریف لائے اور روٹیوں کو کپڑے سے ڈھانک دیا اور ہنڈیا کے قریب بیٹھ گئے۔ آپﷺ روٹی کے ٹکڑے کرتے اور اسے شوربے میں ڈال کر ثرید بناتے۔ اس کے اوپر گوشت کی بوٹی بھی رکھ دیتے۔ سبھی صحابہ نے جو دعوت میں آئے تھے‘ سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ دعوت میں آنے والے صحابہ کی تعداد مختلف روایات میں مختلف بیان ہوئی ہے۔ البتہ یہ یقینی ہے کہ وہ سینکڑوں میں تھے۔ یہ رسول کریمﷺ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ (معجزاتِ سرور عالمﷺ‘ ص: 73)
حضرت جابرؓ اپنے والد کی طرح بہت فیاض اور مہمان نواز تھے۔ آپؓ اکثر آقائے دو جہاںﷺ اور آپ کے اصحاب کی ضیافت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضور اکرمﷺ کو آپؓ سے بڑی محبت تھی۔ آپﷺ کئی مرتبہ خود بھی حضرت جابرؓ کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت جابرؓ کے باغ میں کھجور کے بعض درخت ایسے بھی تھے کہ ان کی پیداوار میں گٹھلی نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار آپؓ نے وہ کھجوریں حضور پاکﷺ کی خدمت میں پیش کیں تو آپﷺ نے فرمایا: میں تو سمجھا تھا کہ یہ گوشت ہے۔ حضرت جابرؓ نے گھر جا کر اپنی اہلیہ سے کہا: اللہ کی بندی! حضور اکرمﷺ کو گوشت پسند ہے۔ یہ بکری کا موٹا تازہ بچہ ذبح کر کے میں گوشت بناتا ہوں اور تم اسے پکا لو‘ پھر روٹی بنا لینا۔ میں حضورﷺ کو گھر بلا لاتا ہوں۔ آپؓ نبی اکرمﷺ کی خدمت میں گئے اور اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ آپﷺ ان کے گھر تشریف لائے تو حضرت جابرؓ نے کہا: یا رسول اللہﷺ! آپ بستر پر آرام فرمائیں‘ ابھی کھانا تیار ہو جائے گا تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بستر بچھا ہوا تھا۔ آپﷺ اس پر دراز ہو گئے اور آرام فرمایا۔ پھر آپﷺ بیدار ہوئے اور وضو کر چکے تو آپﷺ کی خدمت کیلئے دسترخوان بچھایا گیا۔ آپﷺ نے بڑی خوشی کے ساتھ کھانا کھایا اور گھر والوں کو دعائیں دیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جابرؓ نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ جب آنحضورﷺ آرام فرما رہے ہوں تو اونچی آواز میں باتیں نہ کرنا‘ کہیں آپﷺ کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ کھانا کھانے کے بعد جب آنحضورﷺ جانے لگے تو حضرت جابرؓ کی اہلیہ نے عرض کیا: یا رسول اللہﷺ! ہمارے لیے رحمت و برکت کی دعا کریں‘ نبی اکرمﷺ نے دونوں میاں بیوی کیلئے دعائیں کیں۔ اس روایت میں دعا کیلئے ''درود‘‘ کا لفظ آیا ہے‘ مراد یہی تھا کہ آپﷺ کی خصوصی دعائیں حاصل ہو جائیں۔
نبی اکرمﷺ کو تمام صحابہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپﷺ کی صفت قرآن پاک میں ''بالمومنین روفٌ رحیم‘‘ بیان ہوئی ہے۔ یعنی آپﷺ ایمان لانے والوں کیلئے انتہائی شفیق اور ازحد رحم کرنے والے ہیں (التوبہ: 128)۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام رسول اللہﷺ کے ساتھ عقیدت اور محبت کا ایسا تعلق رکھتے تھے کہ ہر چیز کو آپﷺ پر قربان کر دینا ان کے نزدیک سب سے بڑی سعادت تھی۔ حضرت جابرؓ کے ہاں دعوت پر آنحضورﷺ کے تشریف لے جانے کے بہت سے واقعات حدیث اور سیرت میں منقول ہیں۔ اسی طرح نبی اکرمﷺ بھی حضرت جابرؓ کو کبھی کبھار اپنے ہاں دعوت پر بلاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپﷺ نے حضرت جابرؓ کو اپنے گھر پر بلا کر فرمایا: جابر! آئو کھانا کھا لو۔ آپﷺ نے روٹی‘ زیتون اور سرکہ دسترخوان پر رکھا۔ کھانے میں تین روٹیاں تھیں۔ آپﷺ نے ڈیڑھ روٹی حضرت جابرؓ کو دی اور ڈیڑھ روٹی خود تناول فرمائی۔ حضرت جابرؓ نے بڑے مزے کے ساتھ کھانا کھایا۔ آنحضورﷺ نے فرمایا کہ سرکہ روٹی کے ساتھ بہترین سالن ہے۔ (جاری)

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

حافظ محمد ادریس کے مزید کالمز

حافظ محمد ادریس کے کالمز کی آرکائیو

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے دیگر کالمز

سولہ دسمبر
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
کالم آرکائیو