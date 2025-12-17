نتیش کمار نے نقاب کھینچ کر عورت کی شناخت پر حملہ کیا:ایمنسٹی
وزیراعلیٰ بہار نے جاہلانہ حرکت کی، سخت کارروائی کی جائے :اظہرالدین بدتمیزی ناقابلِ معافی:کانگریس ، مستعفی ہوں:محبوبہ مفتی، مقدمہ درج کرنیکا مطالبہ
نیویارک، نئی دہلی (دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک)ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارتی ریاست بہار کے وزیراعلیٰ نتیش کمار کے عمل کو عورت کی عزت اور شناخت پر حملہ قرار دے دیا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خاتون کا حجاب کھینچنے کے واقعے پر شدید مذمت کی ہے ۔ایمنسٹی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی خاتون کے لباس یا مذہبی علامت پر قابو پانے کی کوشش کرے ۔ تنظیم نے واضح کیا کہ ایسے اقدامات خوف کی فضا پیدا کرتے ہیں اور مذہبی آزادی کے بنیادی حقوق کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس قسم کے ذلت آمیز رویے کی بلا شبہ مذمت ہونی چاہیے اور فوری اقدامات کیے جانے چاہئیں تاکہ کوئی خاتون اس طرح کے سلوک کا شکار نہ ہو۔بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور کانگریس رہنما محمد اظہرالدین نے مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے پر بہار کے وزیراعلیٰ نتیش کمار کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اس معاملے پر سخت کارروائی ہونی چاہیے ۔ میڈیا سے گفتگو میں ریاست تلنگانہ کے وزیر برائے اقلیتی بہبود سابق کرکٹرمحمد اظہرالدین کا کہنا تھا کہ یہ بہت بری اور جاہلانہ حرکت ہے ، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔
اس معاملے میں نتیش کمار کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے ۔دوسری جانب نقاب کھینچنے کے واقعے کو بھارتی سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے شرمناک قرار دیتے ہوئے وزیراعلیٰ سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے ۔ ادھر نتیش کمار کے خلاف ہراسانی کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ بھی زور پکڑ گیا۔اپوزیشن جماعت کانگریس نے کہا کہ نتیش کمار کی بے شرمی دیکھیں، اپائنٹمنٹ لیٹر لینے آئی خاتون ڈاکٹر کا حجاب اتار دیا۔ یہ بدتمیزی ناقابلِ معافی ہے ۔ مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیراعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ نتیش کمار کو فوری طور پر مستعفی ہونا چاہیے ۔سماج وادی پارٹی کے اکھلیش یادیو نے کہا کہ نتیش کمار کا یہ اقدام شرمناک ہے ۔ بھارتی صحافی محمد زبیر نے کہا کہ اگر حواس میں ہوتے تو نتیش کمار ایسا نہ کرتے ۔ صحافی اشوک سوائن نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ مودی کے بھارت میں بدتمیزی اور اسلاموفوبیا کو سرکاری منظوری مل گئی ہے ، جبکہ انسانی حقوق کی کارکن دیپکا پشکر ناتھ نے اسے جنسی ہراسانی کا سنگین واقعہ قرار دیا۔