صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان میں17لاکھ افراد غذائی بحران کا شکار:اقوام متحدہ

  • دنیا میرے آگے
افغانستان میں17لاکھ افراد غذائی بحران کا شکار:اقوام متحدہ

نیو یارک(اے ایف پی)اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں شدید غذائی عدم تحفظ کے شکار افراد کی تعداد بڑھ کر 17 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے ، جو پچھلے سال سے تین لاکھ زیادہ ہے ۔ عالمی غذائی پروگرام کے مطابق چار لاکھ بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔۔۔

 خشک سالی، زلزلے اور بین الاقوامی امداد میں کمی نے صورتحال خراب کی ہے ۔ اس کے علاوہ ایران اور پاکستان سے 25 لاکھ افراد کی واپسی نے محدود وسائل پر دباؤ بڑھا دیا ہے ۔ ڈبلیو ایف پی نے کہا کہ انہیں چھ ماہ میں 570 ملین ڈالر درکار ہیں تاکہ چھ لاکھ افراد کی فوری امداد ممکن ہو سکے ۔دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغان مہاجرین کو جبری طور پر واپس افغانستان نہ بھیجیں۔ اس سال اب تک تقریباً 25 لاکھ افراد واپس آئے ہیں، جس سے ملک میں پہلے سے موجود اقتصادی، موسمی اور انسانی بحران مزید بڑھ گیا ہے ۔ ایمنسٹی نے خبردار کیا کہ واپسی والے افراد شدید خطرات کا سامنا کر رہے ہیں۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:مندی، 60فیصد حصص کی قیمتیں گرگئیں

ڈالرایک پیسہ،تولہ سونا4ہزار روپے سستا،چاندی مستحکم

جرمنی سے ترسیلات زر میں 9.7فیصد اضافہ ریکارڈ

نومبر:روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں 18.10کروڑڈالر موصول

ایس ایم تنویر کا شرح سود میں کمی کا خیرمقدم

مرکنٹائل ایکسچینج میں 50ارب کے 91390سودے

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak