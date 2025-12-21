صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ:پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی بمباری ،6افراد شہید

  • دنیا میرے آگے
غزہ:پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی بمباری ،6افراد شہید

شہدا میں 4ماہ کا بچہ، 14 سالہ لڑکی، 2مرد ، 2خواتین شامل،کئی زخمی

غزہ،واشنگٹن (اے ایف پی،دنیامانیٹرنگ) غزہ میں ایک سکول میں قائم پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 6فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ،شہدا میں 4ماہ کا بچہ، 14 سالہ لڑکی، دو مرد اور دو خواتین شامل ہیں ۔غزہ سول ڈیفنس کے ترجمان محمود باسل نے بتایا شہدا کی لاشیں سکول کے ملبے سے ملیں ،2 افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔مقامی باشندوں نے کہا کہ یہ خونریزی فوری طور پر بند ہونی چاہیے ۔ امریکا، قطر، مصر اور ترکیہ نے غزہ میں جنگ بندی پر عملدرآمد اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ہے ۔ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے مطابق امریکا، قطر، مصر اور ترکیہ نے غزہ امن منصوبے کے تمام نکات پر مکمل وابستگی کا اعادہ کیا ہے۔

اجلاس میں جنگ بندی کے پہلے مرحلے کا جائزہ لیا گیا جس میں انسانی امداد میں اضافہ، یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی اور جزوی اسرائیلی فوجی انخلا شامل ہے ۔ بیان میں عبوری انتظامیہ کے فوری قیام اور بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی پر زور دیا گیا۔علاوہ ازیں ترک انٹیلی جنس ایجنسی کے سربراہ ابراہیم کالن نے حماس کے وفد سے استنبول میں ملاقات کی ۔ حماس وفد کی سربراہی خلیل الحیہ کر رہے تھے ۔ترک حکام نے بتایا ہے کہ ملاقات میں جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کیلئے ضروری اقدامات پر بات چیت ہوئی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

توشہ خانہ ٹو کیس : عمران، بشریٰ بی بی کو 17، 17 سال قید، لاہور: 9 مئی کے مزید دو مقدمات میں یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود الرشید عمر سرفراز کو 10، 10 سال کی سزا

معاشی ترقی کیلئے برآمدات میں اضافہ ناگزیر، حکومت ہر سہولت دینے کیلئے کوشاں : وزیراعظم

پنجاب حکومت ہر طبقے کو ساتھ لیکر چل رہی کمزور کیلئے ریاست ماں جیسی : مریم نواز

ریاستی اداروں کیخلاف بولنے پر معافی مانگیں تو بات کرلیتے ہیں : وزیر اطلاعات

سپریم کورٹ آن لائن بلنگ سلوشن کاآغاز ،مالیاتی نظام کی بہتری ترجیحات : چیف جسٹس

مذاکرات کی شرط، عمران سے ملاقات: آئین، ایک دوسرے کو معاف کریں : اچکزئی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak