صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت:کرسمس پر ہندو انتہا پسندوں کے مسیحیوں پر حملے

  • دنیا میرے آگے
بھارت:کرسمس پر ہندو انتہا پسندوں کے مسیحیوں پر حملے

مسیحی افراد کو تشددکا نشانہ بنایا اور ہراساں کیا،گھروں تک محدود رہنے کی دھمکی دی آسام میں کرسمس سجاوٹ کو آگ لگاد ی ،مدھیہ پردیش میں گرجاگھر میں توڑپھوڑ

نئی دہلی،رائے پور(دنیا مانیٹرنگ)بھارت میں کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو ہندو انتہا پسندوں کے حملوں کا سامنا ہے ۔غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارت میں کرسمس کے موقع پر ہندو انتہاپسند آپے سے باہر ہوگئے ،مختلف علاقوں میں گرجا گھروں پر حملے کیے اور کرسمس کی خوشیاں مناتے مسیحی افراد کو تشددکا نشانہ بنایا،ہراساں کیا۔غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارت بھر سے مسیحی اجتماعات اور کرسمس کی سجاوٹ پر حملوں، دھمکیوں اور رکاوٹوں کی لاتعداد رپورٹس سامنے آئی ہیں۔بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں بجرنگ دل کے کارندوں نے سانتا کلاز کی ٹوپیاں پہننے والی خواتین اور بچوں کو سرعام ہراساں کیا اور انہیں غیر ہندو ثقافت قرار دے کر گھروں تک محدود رہنے کی دھمکی دی۔ریاست چھتیس گڑھ کے شہر رائے پور میں کرسمس کی سجاوٹ کو تہس نہس کرنے کی ویڈیو سامنے آئی ہے ، ہندو انتہا پسندوں نے شاپنگ مال میں سجی کرسمس سجاوٹ کو بھی نہ چھوڑا۔آسام میں بجرنگ دل کے انتہاپسندوں نے کرسمس سجاوٹ کو آگ لگاد ی۔ مدھیہ پردیش میں گرجاگھر میں گھس کر توڑپھوڑ کی اور نعرے لگائے ۔ اترپردیش میں گرجا گھرکے باہر مذہبی گیت گائے اور مسیحی افراد کو ہراساں کیا۔کیرالہ میں 21 دسمبر کو کرسمس گیت گانے والے بچوں کے ایک گروپ پر حملہ کیا گیا تھا اور ان کا ساز و سامان توڑ دیا گیا تھا۔ اتر پردیش حکومت نے سکولوں میں کرسمس کی چھٹی ختم کر دی جس پر مسیحی برادری نے تشویش کا اظہار کیا ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اپٹما کا بجلی اورگیس کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ

پی ایچ ڈی ای سی کی فوڈ سیفٹی پروجیکٹ سے متعلق آگاہی نشست

معاشی بحالی میں بینکاری شعبہ کلیدی کردار ادا کر رہا ،ظفر مسعود

پی آئی اے کی نجکاری سے سرمایہ کاری بڑھے گی ،ملک بوستان

دھاتو ں کی درآمدات میں 17فیصد اضافہ ریکارڈ

اصلاحاتی پیکیج سے بندرگاہوں کی کارکردگی بہتر ہو گی، طارق حلیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ
Dunya Bethak