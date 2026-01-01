صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیلی خفیہ ایجنسی ایرانی مظاہرین کیساتھ

  • دنیا میرے آگے
اسرائیلی خفیہ ایجنسی ایرانی مظاہرین کیساتھ

تل ابیب،تہران (اے ایف پی) اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ایرانی عوام سے براہ راست اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ احتجاج جاری رکھیں، موساد نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایران میں پھیلتے مظاہروں میں زمینی سطح پر ان کا ساتھ دے رہی ہے۔۔۔

 اسرائیلی فوجی ریڈیو کے مطابق موساد نے فارسی زبان میں اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہااکٹھے سڑکوں پر نکلیں۔ وقت آ چکا ہے ۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔پیغام میں کہا صرف دور سے یا الفاظ کے ذریعے نہیں، بلکہ ہم زمینی سطح پر بھی آپ کے ساتھ ہیں۔یہ مظاہرے اتوار کو تہران کے دکانداروں کی جانب سے ایران کی بگڑتی معیشت کے خلاف شروع ہوئے تھے ، جو بعد میں دیگر شہروں تک پھیل گئے ، جبکہ طلبا بھی ان مظاہروں میں شامل ہو گئے ہیں۔ادھر ایران میں معاشی ابتری اور مہنگائی کیخلاف احتجاج چوتھے روز بھی جاری رہا ، احتجاج کے دوران جنوبی ایران کے شہر فسا میں صوبائی گورنر کے دفتر پر حملہ کیا گیا ۔ ایرانی پراسیکیوٹر جنرل محمد موحدی نے کہا ہے کہ ملک میں جاری معاشی ابتری کیخلاف مظاہرے جائز ہیں۔ پرامن روزمرہ کے احتجاجی مظاہرے معاشرتی اور فطری حق ہیں تاہم مظاہروں کو عدم تحفظ، املاک کی تباہی یا بیرونی منصوبوں کیلئے استعمال کیا گیا تو اس کا جواب قانونی، مناسب اور فیصلہ کن ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ملتان سلطانز کیلئے عبدالرزاق سمیت بڑے ناموں پر غور

پریذیڈنٹ ٹرافی،پی ٹی وی نے سٹیٹ بینک کو ہرادیا

دیکھ کر خوشی ہوتی ہے سپنرز میچز جتوا رہے ہیں:محمد نواز

پی ایس بی اور کھیلوں کی فیڈریشنز کے تعلقات تضاد کا شکار

سپر لیگ ،نئی ٹیموں کیلئے ایک خریدار آسٹریلیا سے سامنے آگیا

جیسن ہولڈر نے راشد خان کا ریکارڈ توڑ دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak