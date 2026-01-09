صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوکرین پر روسی حملے ،10لاکھ افراد پانی و بجلی سے محروم

  • دنیا میرے آگے
یوکرین پر روسی حملے ،10لاکھ افراد پانی و بجلی سے محروم

یوکرین میں غیر ملکی افواج تعینات کی گئیں تو جائز ہدف ہوں گی:روس سکیورٹی ضمانتوں پر مبنی مسودہ تیار ہوچکا،جلد ٹرمپ کو پیش کیا جائیگا:زیلنسکی

کیف،ماسکو (اے ایف پی)یوکرینی حکام کے مطابق روسی حملوں سے 10لاکھ افراد پانی اور بجلی سے محروم ہو گئے ہیں، روس نے 97 ڈرونز کے ساتھ توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ امریکا کی جانب سے یوکرین کیلئے سکیورٹی ضمانتوں پر مبنی مسودہ تیار ہوچکا ہے اور جلد امریکی صدر ٹرمپ کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ زیلنسکی نے بتایا کہ دوطرفہ دستاویز اعلیٰ ترین سطح پر حتمی شکل دینے کے مرحلے میں ہے ۔ روس نے جمعرات کو دھمکی دی ہے کہ یوکرین میں تعینات غیر ملکی افواج نشانے پر ہوں گی، مغربی حکومتوں کے بھیجے گئے کوئی بھی فوجی یونٹس جائز جنگی ہدف ہوں گے ۔ روسی وزارت خارجہ نے خبردار کیا کہ مغربی افواج کی تعیناتی، فوجی تنصیبات اور رسد کے ذخائر روس اور دیگر یورپی ممالک کے لیے خطرہ ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

نادیہ خان کی پرانی تصویر وائرل، عمر پر نئی بحث چھڑگئی

دیپیکا، عالیہ بھٹ،شردھا کپور کی متنازعہ تصاویر وائرل

لڑکیوں کو شادی کی پیشکش ملنا بڑی کامیابی بنا دیا گیا ہے :بشری انصاری

سابق ہیروز کی ماں کا کردار ادا کرنا مشکل ہوتا:زینب قیوم

پہلے میں اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگتی تھی:عینا آصف

پاکستان آئیڈل تک پہنچے والے نبیل اور تراب کی کہانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak