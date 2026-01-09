صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملائیشیا:بدعنوانی تحقیقات ، سابق آرمی چیف 2بیویوں سمیت گرفتار

  • دنیا میرے آگے
ملائیشیا:بدعنوانی تحقیقات ، سابق آرمی چیف 2بیویوں سمیت گرفتار

کو الالمپور(اے ایف پی)ملائیشیا میں سابق آرمی چیف محمد حافظ الدین جنتن اور ان کی دو بیویوں سمیت پانچ افراد کو فوجی خریداری کے منصوبے میں بدعنوانی کی تحقیقات کے دوران گرفتار کیا گیا ہے۔۔۔

تحقیقات میں اعلیٰ فوجی افسر کے اکاؤنٹ میں مبینہ طور پر کی جانے والی ادائیگیوں پر توجہ مرکوز ہے ۔اینٹی کرپشن ایجنسی نے کہا کہ تمام تحقیقات شفاف اور پیشہ ورانہ انداز میں کی جائیں گی، 24لاکھ رنِگٹ نقدی ضبط کر لی گئی ہے ۔اینٹی کرپشن ایجنسی نے متعدد کمپنیوں پر چھاپے مارے اور مشتبہ افراد کے بینک اکاؤنٹس ضبط کیے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak