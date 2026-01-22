صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاپان کے سب سے بڑے جوہری پلانٹ کا دوبارہ آغاز

  • دنیا میرے آگے
کاریوا(اے ایف پی) جاپان کے سب سے بڑے جوہری توانائی کے پلانٹ کا بدھ کو دوبارہ آغاز کیا گیا۔ ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی کے ترجمان تاتسویا ماتوبا نے بتایا کہ کشیوازاکی کاریوا پلانٹ میں صرف ایک ری ایکٹر دوبارہ شروع کیا گیا ہے ۔۔۔

مقامی گورنر نے پچھلے ماہ اس کی منظوری دی تھی، ایک سروے کے مطابق عوامی رائے شدید منقسم ہے ، تقریباً 60 فیصد لوگ دوبارہ آغاز کے خلاف ہیں۔ کمپنی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہر سہولت کی جانچ شفاف اور محتاط طریقے سے کی جائے گی۔ پلانٹ کا دوبارہ آغاز جاپان کی توانائی کی ضروریات اور ماحولیاتی اہداف کے لیے کیا گیا ہے ۔

 

 

